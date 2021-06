Aglomeração nos trens da Supervia Daniel Castelo Branco

Por Isabele Benito

Publicado 02/06/2021 00:00

Que a conta do pobre não fecha nesse país há muito tempo todo mundo sabe, mas, na boa, que economia é essa que não tá vendo o desespero pra pagar conta?

Tá me lembrando o começo da década de 80, com aqueles funcionários de supermercado remarcando preço a todo momento nas gôndolas... Mas no caos atual, são os governos e agências reguladoras autorizando aumento do custo fixo da vida do brasileiro.

Não é possível! O povo ainda nem se recuperou da ferida que a facada de R$5,80 do metrô provocou e agora vem mais essa... R$5,90 de passagem do fantástico trem da Superfria, ops, Supervia!

Quase 6 reais de um serviço que todo mundo já está cansado de saber que é uma droga... Pra ser ruim, tá longe!

Eles só podem estar de sacanagem...

Se eu tô cansada de falar, imagina a população?

No apanhadão dos últimos aumentos, pode jogar aí no pacote: passagem mais cara, botijão de gás explodindo de caro, gasolina que não para de subir e conta de luz que aumenta mais rápido do que a velocidade da própria luz!

Ê Brasil...

Pra que acompanhar reality de sobrevivência?

É só olhar pro vizinho ou pro passageiro ao lado, que aí sim vai estar muita gente no limite! Ou melhor, com limite estourado.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Parece que a novela "Labaredas de Fogo", protagonizada por Flordelis, está prestes a ter o seu Gran Finale.

Ontem, o relator do processo no Conselho de Ética da Câmara, Alexandre Leite, já pediu a cassação do mandato da pastora.

É claro que ainda vai ter a votação do Conselho, mas se isso acontecer, fica a dúvida: será que o Ministério Público vai oferecer a denúncia?

Shiiii...Tudo caminha para a prisão! Até porque se tudo isso fosse com uma pessoa de força política lá em Brasília, a gente até poderia duvidar da cassação, mas a gente também sabe que ela tá bem enfraquecidinha...

Se bem que no Brasil tudo pode acontecer. É melhor eu pegar minha pipoca!

Bora colocar o Pingo no I...

Ainda bem que ela foi "escolhida, renovada, revestida e adornada... Mesmo sem merecer."

TÁ BONITO!

Essa semana a gente recebeu duas excelentes notícias de projetos muito importantes para as mulheres vítimas de violência doméstica no Rio.

O primeiro, da deputada estadual Tia Ju, ainda em pauta na ALERJ, quer dar prioridade a essas vitimas para inclusão em programas de emprego e geração de renda financiados pelo poder público.

E o segundo, já aprovado ontem pela prefeitura, promete apoio e abrigamento provisório em locais seguros, além de acompanhamento psicológico e social e de encaminhamento das vítimas às redes de assistência que já existem. O projeto é do vereador Rafael Aloísio Freitas.

Onde eu quero chegar... Independentemente de ser do estado ou do município, de representantes mulheres ou homens, é fundamental que existam projetos como esses, que pensem no bem-estar da mulher vítima.

É preciso que o assunto esteja em questão, ainda mais num momento como esse, de pandemia, onde os casos de violência contra mulheres aumentaram em 50% no Rio de Janeiro.

Parabéns para o vereador, que já conseguiu a aprovação, e na torcida para que a deputada também consiga! A coluna tá aqui pra insistir muito para que o projeto dela seja também aprovado o quanto antes.

E que isso sirva de incentivos para que outros projetos apareçam.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A mulherada agradece, e tenho dito.