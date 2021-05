Hotel na Barra da Tijuca onde MC Kevin estava hospedado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Isabele Benito

Publicado 19/05/2021 00:00

Drogas, prostituição, festas clandestinas e um bando de "magistrados da internet" já querendo apontar o dedo antes mesmo de a polícia dar qualquer resposta sobre as investigações do caso...

A morte precoce de Mc Kevin nos mostra que é preciso sim trazer à tona o modo de vida levado por ele... Só que é preciso falar, não julgar!

Como um jovem tão cheio de fama, dinheiro e amigos vê seus sonhos literalmente despencarem do alto de uma varanda de um hotel de luxo na Barra da Tijuca?

No plano de fundo da história, a ilegalidade por si só...

O show que não era show, segundo a assessoria que não sabia, e que é proibido durante a pandemia, uma festa na Vila Valqueire que emendou em outra farra, a mulher que o tempo todo tentava trazê-lo para realidade...

A morte de Kevin mostra toda a clandestinidade do fim de semana! E o quanto ele, infelizmente, se perdeu...

Em meio a tanta tristeza para essa família, a gente tem que mostrar o valor de meninos como ele, que vieram da periferia e venceram.

Mas a gente não pode esquecer que eles também influenciam tantos outros jovens, num mundo de internet tão veloz e também tão cancelador.

PINGO NO I

É bizarro o tamanho do descaso dos governantes em relação ao transporte público aqui do Rio... Tudo que é ruim aqui, sempre pode piorar!

Há 2 semanas, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, pede uma audiência pública à Comissão de Transporte, para discutir os problemas dos ônibus e sequer teve uma resposta.

E enquanto isso o serviço vai ladeira a baixo! Só pra ter noção, nos últimos 5 anos foram 16 empresas fechadas, 21 mil rodoviários demitidos e com a pandemia, tudo ficou mais difícil... O BRT então nem se fala, né?!

Então, bora colocar o Pingo no I...

É só dar babado num reality que vereador quer vir se meter... Se famoso morre, rapidinho eles querem colocar nome de rua! E é só alguém falar bonitinho que eles querem dar placa. Faça-me o favor!

Quanta prioridade hein, senhores vereadores?

TÁ FEIO!

O problema do pedágio da Linha Amarela antes era o valor, agora é como o motorista paga por ele!

Sabia que se o motorista esquecer os 4 reais, ele é obrigado a voltar, sem poder passar pela cancela? Foi o que aconteceu com um motorista no domingo que estava sem o dinheiro... Não teve conversa! Nem máquina de cartão, nem ticket para pagar depois, o que outros pedágios já fazem, como o da Ponte Rio- Niterói e o da Transolímpica.

"Disseram que não tinha como fazer, e se eu insistisse poderia ser multado por evasão... Agora me diz, quem anda com dinheiro na carteira hoje em dia?", contou o passageiro.

Boa pergunta...

Em nota, a Lamsa esclareceu que nas cabines de cobrança manual de tarifa do pedágio, o pagamento deve ser realizado exclusivamente em dinheiro ou que os motoristas também podem efetuar o pagamento de forma automática com a utilização do aparelho de cobrança automática (Tag), que libera a cancela da Pista Expressa.

Ou seja, ou você tem dinheiro, algo raro atualmente, ou fica refém de um serviço que você paga, a passagem automática...

Bela alternativa, hein Dona Lamsa?

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá na hora de modernizar, e tenho dito.