A denúncia chega em forma de apelo... “Isabele, por favor não me identifique, mas nem o direito de assistir TV a gente tem mais”.

O desabafo é de um morador da favela do Muquiço, em Guadalupe, que afirma que traficantes da região estão proibindo o acesso à internet e TV a cabo de operadoras... Tudo tem que ser do jeito deles!



O direito dos verdadeiros moradores terem o que bem desejarem não existe! Só o que vagabundo quer para faturar e dominar ainda mais. É a narcomilícia que continua atuando e se expandindo para tudo que é canto do Rio...



Só essa semana, a Polícia Civil deu o bote numa milícia de Queimados que furtava cabos de empresas de internet e televisão só para impor o gato-net dela!



O pedido de socorro é de um povo que vive sob pressão até em momentos que deveriam ser de lazer, pra relaxar. “A gente só quer que as autoridades tirem essa força das mãos desses traficantes. É um direito nosso viver da forma que bem entender, não na mira de um fuzil pronto pra nos acertar até por isso”, diz o morador.



PINGO NO !

O senhor INSS já pode até se candidatar nas próximas eleições... Promete, promete e nunca cumpre! Tá com currículo de político. Só que eles esquecem que essa coluna não tem memória curta.



Antigamente, esse prazo de 90 dias para aposentadorias era de 45 e o de 45 para perícias médicas, 30! Ou seja, querem que a gente bata palma pra algo que eles prometem, mas nem sabem se vão cumprir? E com o prazo ainda maior? A falta de noção tá passando longe...



Detalhe: O acordo foi assinado em fevereiro, mas só agora em junho é que eles dizem que vão agilizar. Quanta cara de pau.



TÁ BONITO!

Luana, de 6 anos, e sua mãe, Daniele; Menina precisa de tratamento para crescer Divulgação

Olha que linda é a Luana Malheiro, de 6 anos, moradora do Andaraí... Já é uma empreendedora... Tem a sua própria lojinha, a “2Lu”, que vende pulseiras feitas por ela!



A família de Luana descobriu, bem no meio da pandemia, que ela precisa de um tratamento para crescer, que custa uma média de R$ 2 mil por mês! Só pra ter noção, a caixa de injeções, que ela usa uma por semana, custa R$ 700! Aí, a menina resolveu ajudar...



E não é que tá dando resultado? As pulseiras já fazem um sucesso danado, até com artistas, que já compraram e compartilharam nas redes sociais.



“A Lu hoje tem peso e tamanho de uma criança de 3 anos. E vai precisar desse tratamento caro até os 16... É muito triste pois ela já se percebe menor que os amigos”, conta a mãe, Daniele Vaz.



Uma atitude como essa, vinda de uma criança, tem que ser compartilhada e principalmente, ajudada!



Bora ajudar no tratamento da Lu? Quem puder colaborar é só entrar no Instagram @_doislu ou pelo telefone: (21) 99162-2025



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que a Luana cresça muito, na empresa e na vida! E tenho dito.