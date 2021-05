Por Isabele Benito

Publicado 14/05/2021 00:00

É óbvio que se tratando de vacina no Brasil, pode até parecer inocente qualquer previsão...



Mas diante dos acontecimentos nos últimos tempos, qualquer gota de esperança vira uma onda de alegria nessa enxurrada de notícias ruins.



Tô falando do calendário antecipado, divulgado pela prefeitura do Rio, que pretende vacinar pelo menos com uma dose todos os adultos até outubro.



Conversando com duas amigas médicas, elas falaram que não se trata de processo político, nem uma cortina de fumaça... É possível sim! Desde que os insumos para os imunizantes não deixem de ser distribuídos ou sejam usados como armas de negociação.



Lembrando que, de acordo com o depoimento de uma das maiores farmacêuticas do mundo, a gente já poderia estar comemorando há muito tempo... E o pior disso tudo: não era uma questão de antecipar felicidade, e sim evitar muitas tristezas.



Só sei que nem adianta me procurar dia 2 de agosto. Vou reservar roupa especial, aliás, eu nem tenho roupa pra isso!



“Ai, p...” (Viram o vídeo que viralizou da menininha? Vai ser nesse clima)



Senhor Zé Gotinha, me aguarde... Tô chegando!



3,2,1... É VACINA NO BRAÇO! EU DISSE NO BRAÇO, HEIN!



PINGO NO I

Pelo visto, o governador está mesmo empenhado em colocar câmeras nos coletes dos policiais...

Tanto que a coluna teve acesso a um decreto, de março, sobre o assunto.

Pra começar, serão 21.571 câmeras e o governo já está fazendo o levantamento de preços, tudo com o objetivo de proteger os servidores no caso de uma falsa acusação e dar maior transparência ao trabalho da polícia.

Bora colocar o Pingo no I...

Não tem problema algum querer colocar câmera. Pode colocar no colete, no carro, ou no helicóptero...

O que preocupa é: se tem câmera pela cidade que não funciona, quem garante que a do "BBB da polícia", ainda mais nos coletes que aguentam chumbo grosso por aqui, vão funcionar?

Vamos esperar pra crer.

TÁ FEIO!

Essa ninguém me enviou não... Eu que vi, registrei e já não é a primeira vez.



Olha o tamanho do buraco na Rua General Padilha, em São Cristóvão... É tombo na certa!



Como se já não bastasse o roubo de cabos na região, agora a vagabundagem tá levando as bocas de lobo. E quem se lasca? O povo que corre o risco de se machucar.



Não adianta porcaria nenhuma a prefeitura e as empresas responsáveis irem aos locais e consertarem... No outro dia tá tudo ferrado novamente. É chover no molhado!



Tem que investigar e prender não só quem rouba, mas também quem compra esse tipo de material. Eles só roubam porque tem mercado pra isso. Pode parece algo pequeno, mas faz uma diferença do caramba na vida do morador.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Vai brincando mesmo com a boca do lobo, já já ela te pega, e tenho dito.