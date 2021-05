O presidente Jair Bolsonaro julio Nascimento/PR

Por Leandro Mazzini

Publicado 19/05/2021 12:00

Uma emenda na Medida Provisória da venda da Eletrobras é um presentão para quem

comprar a estatal: R$ 45 bilhões que a União deve ao sistema elétrico podem ser

recebidos, futuramente, por quem adquirir a empresa. Na luta contra a privatização da

empresa superavitária, que dá lucro bilionário, os servidores investem nos protestos

virtuais, com “twittaços” e envio de links para parlamentares com dados técnicos sobre

a importância do sistema elétrico – geração e distribuição – para a soberania nacional.

Não por acaso

Mal sentou na poltrona, o ministro Milton Ribeiro tornou-se um olavista – seguidor do

pensador Olavo de Carvalho, que mora em Washington. Por sobrevivência no cargo.



Publicidade

ENEM aí

Quem circula pelos gabinetes do MEC crava que Ribeiro não vai conseguir fazer o

ENEM este ano, segundo a ‘rádio’ INEP, que organiza as provas.

Atenção, Guedes

As Medidas Provisórias do presidente Jair Bolsonaro (foto) entram no plenário da Câmara e

ganham ‘jabutis’ sem pés nem cabeça nos seus textos. Armadilhas contra a Fazenda.

Publicidade

Êpa, êpa

Os deputados Arlindo Chinaglia (SP), Carlos Veras (PE) e Odair Cunha (MG)

apresentaram requerimento para convidar, para a Comissão do Voto Auditável, o

engenheiro que criou a urna eletrônica. Ocorre que o técnico Mauro Hissao Hashioka,

um dos principais idealizadores da urna, faleceu no Natal de 1999.



Calma, gente

O PTB vai expulsar da legenda e retirar da comissão na Câmara o deputado federal e

médico Eduardo Costa (PA), a favor do projeto de lei que autoriza cultivo de cannabis

sativa para fins medicinais. O partido indicou o deputado Paulo Bengston (PA),

evangélico e contra.



Publicidade

Prévias

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) se distanciou de vez do governador Paulo

Câmara, de Pernambuco, que articula sua candidatura ao Senado pelo PSB. Da Fonte

também quer a vaga numa coalizão em andamento.



Conexão Planalto

No quarto mandato como federal, Eduardo da Fonte tem dito que sua hora chegou e

para isso contará com o apoio maciço das igrejas evangélicas. O deputado é bolsonarista

de primeira hora e um dos palanques do presidente em Pernambuco.

Publicidade



MERCADO

‘Baianeses’

Investidores chineses querem erguer uma cidade inteligente e auto-sustentável no litoral

baiano, próximo à região metropolitana de Salvador. Entre Jaguaripe e a foz do rio

Jiquiriçá. O banqueiro Daniel Dantas tem uma extensa faixa de terras neste litoral.



Imóvei$

Engana-se quem acha que a pandemia estagnou ou prejudicou o mercado imobiliário no

País. Só fez valorizar – inclusive chácaras e imóveis no interior. Um grupo do Oriente

Médio avalia a compra de uma casa ofertada por R$ 8 milhões na Rua Aurora, a mais

charmosa da turística Pirenópolis (GO). Qualquer imóvel na rua de 300 metros – um

deles é do embaixador Sérgio Amaral – não sai por menos de R$ 2 milhões.



Publicidade

Efeito do corona

Uma empresa de eventos que reúne jornalistas estrangeiros no Brasil os consultou sobre

uma edição presencial, no fim do ano, por aqui. Nenhum deles, de sete países, quer vir.

Todos estão com medo do Brasil.





ESPLANADEIRA

Publicidade

# Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza lança Edital Conexão Oceano

de Comunicação Ambiental. # Multiculturalismo na Comunicação é tema da Semana

de Comunicação da UVA, que começa dia 24, no Canal CasaCom Conecta. # Livro

"Mania de Fotografar o Rio", de Bayard Boiteux, será lançado dia 29, no canal dos

Embaixadores de Turismo do RJ. # Wecompany Coworking inicia projeto

WEMENTORING, dia 9 de junho, no Shopping Downtown no Rio.