Aécio Neves abio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 21/05/2021 12:00

Brasília - O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB-MG), tem sido o maior mineiro possível para manter a paz no plenário entre bolsonaristas e deputados do PT e PCdoB. A oposição tem exagerado na tentativa de bloquear pautas simplesmente porque alguns relatores são governistas, pedindo vistas até de acordos bilaterais – que só agora entram em pauta – assinados nas gestões de Lula da Silva e Dilma Rousseff.



Alívio paraguaio

O TRF do Rio de Janeiro arquivou o processo contra o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes por suposto envolvimento com o doleiro brasileiro Dario Messer.



Recluso na hacienda

A Justiça brasileira emitira um mandado de prisão para Cartes, há mais de ano, mas sem efeito fora do território brasileiro. Ele ficou quieto na sua fazenda na fronteira até ontem.

Dragãozão

Muita gente que fechou contrato com o índice se deu mal com o IGP-M. O acumulado dos últimos 12 meses já passou de 32%. A inflação voltou e o governo fecha os olhos.



E agora...

Já está na CPI da Pandemia, instalada no Senado, um calhamaço com indícios de irregularidades na compra feita pela Prefeitura do Recife dos conhecidos 500 respiradores pulmonares testados em porcos. A autorização foi dada pelo MPF, e PF que investigam o caso na Operação Apneia.



...Renan?

A chegada dos relatórios deve ter irritado muito o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é contra a inclusão de estados e municípios na investigação. Ele é pai do governador de Alagoas, Renan Filho.



Vacina da UFRJ

Apesar do corte no orçamento da UFRJ, o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem (Cenabio) conseguiu recurso da Finep para atualizar o equipamento citômetro e, assim, cumprir a exigência da Anvisa para iniciar o ensaio de fase 1 da vacina contra a covid-19, conduzida pela professora Leda Castilho, da Cope.



Ponta da agulha

O presidente do Confies, Fernando Peregrino, pedirá hoje em sua participação na audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para garantir os testes.



Corrupção privada

Tramita na Câmara o Projeto de Lei 4480/2020, de autoria de sete deputados federais, que tipifica o crime de corrupção no setor privado e propõe prisão de dois a seis anos, além do pagamento de multa. O projeto está na CCJ e depois segue para o plenário.



Dois lados

O deputado Paulo Ganime (Novo-RJ) lembra que, por lei, o combate à corrupção no Brasil, diferente de outros países, está apenas no setor público. “É preciso entender que a corrupção é algo muito ruim em qualquer ambiente, seja público ou privado”.



Gradil da discórdia

O edital e licitação da Prefeitura do Recife para a troca dos gradis da Via Mangue, por R$ 1,1 milhão, é questionado pelo advogado Otávio Lemos junto ao Tribunal de Contas de Pernambuco e ao MP estadual por suspeita de superfaturamento. Segundo ele, o valor está o dobro do praticado na praça.



Fraudes online

Levantamento da Konduto, empresa de antifraude para pagamentos online, mostra que nos 15 dias que antecederam o Dia das Mães foram evitadas fraudes no total de R$ 23 milhões, ou 109% a mais do que os R$ 11 milhões registrados no ano passado.



Esplanadeira

# People Club vira hub de benefícios, fecha parceria com iFood e será acelerada pela Relp Aceleradora. # Sem Parar tem carteira com mais de 5.7 milhões de clientes e responde por 73% das entregas em D+2. # Juntos Somos Mais firma parceria com grupo Bosch. # Pilotos Felipe Massa e Julio Campos falam sobre prudência no trânsito na Campanha Maio Amarelo da BR Distribuidora.