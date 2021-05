Marília Arraes (PT) divulgação

Por Leandro Mazzini

Publicado 20/05/2021 12:00

Principal reduto petista no Nordeste e um dos maiores colégios eleitorais do país, a Bahia virou o foco do projeto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que segue investindo em nomes para palanques no estado após levar para o governo o deputado baiano João Roma como ministro dos programas sociais. Fenômeno bolsonarista no Sul da Bahia ao defender a cloroquina como tratamento precoce contra a covid-19, a médica Raissa Soares foi convidada a se filiar ao PTB para disputar vaga de senadora ou deputada federal. Bolsonaro a convidou para um café no Palácio na segunda-feira. E ontem, ela almoçou com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, que propôs a filiação ao partido para disputar o Senado ou a Câmara dos Deputados.



Após cair em desgraça com o governador Rui Costa, do PT, que a exonerou do Hospital Luís Eduardo Magalhães, Raíssa foi nomeada secretária de Saúde de Porto Seguro, na nova gestão do prefeito bolsonarista Jânio Natal.



O vice de Jair Bolsonaro na chapa para disputar a reeleição, hoje, é um nome do PTB.

O assessor armado que é a sombra quase 24 horas de Ricardo Salles é chamado de Fortes, um militar reformado do Exército. Desfila com cara de poucos amigos, pago pelo gabinete do ministro do Meio Ambiente. Ele o acompanhou ontem na sede da Polícia Federal.



O deputado federal Célio Studart (PV-CE) pediu a convocação do ministro do Meio Ambiente, alvo da PF, para explicar as denúncias envolvendo a operação Akuanduba.



... Em qualquer país do mundo o ministro Salles já teria sido exonerado. Mas estamos no Brasil.



Em Belo Horizonte, avança no PT articulações para que o deputado federal Reginaldo Lopes – campeão de votos em Minas Gerais há anos – sair candidato ao Senado. Assim, abre vaga na legenda para o ex-governador Fernando Pimentel se lançar a federal, numa dobradinha na chapa.



Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão (PE), e a deputada federal Marília Arraes (FOTO) estão sempre almoçando ou jantando, para holofotes da mídia recifense. Conversam de tudo, menos sobre possível coligação e o mais importante: quem será o cabeça de chapa.



Por falar no Recife, segue forte o nome do secretário estadual de Fazenda, Décio Padilha, como potencial candidato ao governo de Pernambuco. Hoje ele é o plano C, atrás do ex-prefeito Geraldo Julio e do secretário da Casa Civil Joé Neto. No entanto, a preferência de Renata Campos, viúva de Eduardo que manda muito, é por Décio.



A uma semana do Dia Nacional da Adoção (comemorado todo 25 de maio), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) soltou uma sentença triste para quem luta pela consolidação do programa. A condenação dos pais a pagarem indenização de R$ 5 mil por desistirem da adoção. A então adolescente teve uma convivência conflituosa com o casal (de 55 e 85 anos) dos 9 aos 14 anos, quando voltou para o orfanato.



Mais sobre a nota do presentão na MP da privatização. Os R$ 45 bilhões recebíveis da União para a estatal não devem cair na conta da futura compradora, mas de outra estatal, da Eletronuclear. O Palácio acordou para o ‘jabuti’ na emenda do relator.



O tradicional restaurante e bar La Fiorentina, no Leme no Rio, ganhou da prefeitura o selo de estabelecimento incluso no Cadastro dos Negócios Tradicionais e Notáveis. Isso dá fôlego à empresa nestes tempos de pandemia, fundada em 1957.



# Composições de Luiz Castelões vão encerrar concerto internacional na Islândia, dia 29. # Marcio Martin assume vice-presidência comercial da green4T para América Latina. # Coletivo Entreartes apresenta exposição “Ressurgência”, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a partir do dia 21. # Criada a Interoperas - Associação para Interoperabilidade na Saúde.