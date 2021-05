Entre as entidades favorecidas pelos recursos dos títulos de capitalização estão as unidades da AACD e das APAEs em todo o país Divulgação / Apae Niterói

Por Leandro Mazzini

Publicado 24/05/2021 03:00

Um ano após o início da pandemia da covid-19, os títulos de capitalização da modalidade Filantropia Premiável já renderam a entidades R$ 335,5 milhões, somente

no primeiro trimestre do ano, um aumento de 54,6% em repasses na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). Entre as entidades favorecidas pelos recursos dos títulos de capitalização estão as unidades da AACD e das APAEs em todo o País e o Hospital do Amor, em Barretos (SP).

Bem mineiro

Discretamente, o enrolado com a Justiça Fabrício Queiroz passou uns dias em Belo Horizonte. Foi visto em um churrasco regado a cerveja num bar do bairro São Bernardo.



Água doce 1

Com novas pousadas de luxo e vivendo eterno problema de falta de água, a principal ilha habitável do arquipélago de Fernando de Noronha ganhou um dessalinizador para

abastecer turistas e moradores que frequentam o pedaço de paraíso.

Água doce 2

O novo sistema terá capacidade total de produção de 20 litros de água por segundo. O arquipélago pertencente ao Estado de Pernambuco tem 26 ilhas e durante o regime

militar em 1964 manteve lá preso o então governador Miguel Arraes.

Punição popular

Uma nova rodada da Paraná Pesquisas deixou um tema polêmico para os entrevistados: “Você é a favor ou contra a pena de morte para assassinos bárbaros?”: 56,7% disseram ser a favor; 37,3% são contra, e 6% não souberam opinar.

Radiografia

O índice ficou acima dos 55% em todas as faixas etárias (dos 16 anos até acima de 65). E cai gradativamente do ensino fundamental (maior apoio, com 59,5%) ao ensino superior (com menor apoio, com 49% a favor). A Paraná ouviu 2.544 pessoas de 14 a 19 de maio em 228 cidades dos 26 Estados e DF, em pesquisas pessoais telefônicas não robotizadas.

Cofre no hangar

A Infraero não tem do que reclamar nessas privatizações dos principais e mais lucrativos aeroportos que sempre administrou. Em um requerimento recente, o deputado

Felipe Barros (PSL-PR) descobriu que a estatal fez caixa com R$ 1,57 bilhão de tarifas recolhidas nos terminais que deveria repassar para a União.

Taxiou no balanço

É que a Lei 13.319 de julho de 2016 extinguiu o ATAERO, adicional de tarifa aeroportuária, instituído em 1989. A remissão perdoou os débitos que a estatal tinha

com o Fundo Nacional de Aviação Civil de valores recolhidos entre 1º de dezembro de 2013 até 31 de dezembro de 2016.

Maio Laranja

A ministra da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e a coordenadora da Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância, deputada federal Paula

Belmonte (Cidadania-DF), estudam uma agenda nacional de visitas a cidades com altos índices de crimes de abuso sexual contra crianças. Estiveram no Rio de Janeiro, há dias, com o governador Cláudio Castro numa campanha no Cristo Redentor.

Fogueira..

O famoso São João da cidade de Caruaru, conhecido como a maior festividade junina do mundo, foi cancelado novamente pela prefeita Raquel Lyra por causa da pandemia

da covid-19.

..apagada

Sofrem os artistas que sobrevivem da festa, sem opção para seus ganhos. Aliás, em 2019, foram realizadas 815 apresentações artísticas em 24 polos de animação da festa.

Mulheres em risco

Com o aumento do homicídio contra as mulheres em Pernambuco, a Assembleia Legislativa aprovou um Observatório do Feminicídio para os crimes. A força-tarefa é

composta por autoridades da Segurança, Saúde, Assistência social e Justiça, Defensoria e o Ministério Público farão parte da iniciativa parlamentar.



