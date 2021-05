Ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda Reprodução

Por Leandro Mazzini

Publicado 26/05/2021 12:00

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro fechou um cinturão de alianças com partidos do Centrão em estados de peso na conta dos colégios eleitorais como Distrito Federal, Piauí – aliado do senador Ciro Nogueira (Progressistas) – e Bahia, com a nomeação do deputado João Roma (Republicanos) ministro da Cidadania. Isso explica por que o cargo de ministro da Secretaria de Governo, de interlocução com o Congresso, está com a bancada do DF. O território federal tem bancada – cinco deputadas federais e três deputados – com forte votação. Mas entre portas elas já brigam pelas articulações para 2022. A ministra Flávia Arruda (PL) -FOTO -, as deputadas Celina Leão (Progressistas) e Bia Kicis (PSL) pleiteiam vaga para disputa ao Senado na chapa de reeleição do governador Ibaneis Rocha.



Suposto anúncio?

Bolsonaro fechou duas visitas ao Piauí em poucos dias, reduto do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, com quem articula (também) sua filiação.



Publicidade

Se nada mudar

Conforme a coluna antecipou, o PTB vai oferecer um nome para a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Aviso confirmado por Roberto Jefferson nas redes. Por ora, isso.



Assédio

O assédio partidário a nomes regionais que trazem votos é forte para o iminente pleito. Seis partidos já procuraram o federal Filipe Barros (PSL-PR) propondo filiação. São os dirigentes do PL, PSD, PP, PTB, PR e PROS.



Publicidade

Sobre facadas

“Inferno de facada mal dada! A gente não tem um dia de sossego nesse país!”. Essas frases fizeram da vida de uma médica um inferno astral, desde outubro do ano passado, quando publicadas numa rede social. O então ministro da Justiça, André Mendonça,

mandou a PF abrir inquérito para investigar suas intenções. Para o MJ e o governo, foi um acinte claro à honra do presidente Bolsonaro, vítima de atentado em 2018.



Bisturi judicial

.. .O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acaba de suspender o inquérito em decisão monocrática do desembargador convocado Olindo Menezes. Ele argumentou, no habeas corpus, que foi uma “expressão inadequada” sem pretensão de ofender o agora presidente. A Sexta Turma ainda vai analisar o HC.



Publicidade

Cela digital

O ministro Alexandre de Moraes (STF) proibiu a ativista Sara Winter de usar sua conta do Instagram, onde dava cursos pela internet. Lembram dela, dos 300 contra o Supremo? Vive de tornozeleira em casa.



Ainda o Carandiru

A AGU derrubou na Justiça Federal uma ação de indenização de R$ 280 mil (mais correção monetária) contra o governo federal por dois filhos de um detento morto no massacre do presídio Carandiru em 1992. A dupla alegou descumprimento de recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na questão dos presídios. Mas a AGU comprovou que a penitenciária é estadual, sem atuação da União.



Publicidade

MERCADO

Pagamento ...

A Nobre Seguradora iniciará os pagamentos, ainda neste mês, dos créditos com privilégio especial do Quadro Geral de Credores – mais de R$ 165 milhões. Em liquidação extrajudicial desde 2016, a empresa já havia iniciado o pagamento dos créditos tributários e trabalhistas, começando agora a maior parte da liquidação.



...a tempo

De acordo com representantes do Rueda & Rueda Advogados, escritório representante da Seguradora, a liquidação acontece em tempo recorde (4 anos) para esse tipo de intervenção estatal, considerando uma empresa de capilaridade nacional.



Publicidade

Vírus no e-mail

Relatório de Investigação de Violação de Dados 2021 da Verizon, norte-americana do ramo das telecomunicações, revela que 40% dos cibercrimes envolvem manipulação psicológica para divulgar informações confidenciais (aqueles e-mails cujos assuntos ligados a temas pessoais instigam o cidadão a abrir anexos com vírus). Outros 25% foram ataques via web, e 20% invasão de sistemas. Foram analisados 79,635 incidentes.



Correção

Erramos ontem ao citar o Pão de Açúcar como empresa do grupo ViaVarejo. Na verdade é a rede de lojas Ponto Frio. Pedimos desculpas às marcas e aos leitores.



Esplanadeira

# Foro Inteligência promove hoje webinar “Politização de Supremas Cortes”. # Plataforma Zipdin fecha trimestre com crescimento de 12,01%. # AES Brasil abre inscrições para seleção de projetos sociais até dia 31. # Plataforma online healthtech Alldux realiza na quinta evento online para debater com gestores de saúde modelos de remuneração.