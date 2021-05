Geral - Incendio no trem da Supervia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 28/05/2021 06:20 | Atualizado 28/05/2021 08:58

Rio - Um princípio de incêndio atingiu uma composição dos trens da SuperVia e interrompeu a circulação do transporte no ramal de Belford Roxo, na manhã desta sexta-feira. Pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram atendidas no local. Quinze estações de trem do ramal Belford Roxo da SuperVia chegaram a fechar no trecho que vai do Jacarezinho a Belford Roxo.

O acidente aconteceu por volta das 5h45, entre as estações de Pilares e Del Castilho, na primeira viagem do ramal que vem da Baixada Fluminense e segue para a Central do Brasil. Os passageiros foram obrigados a descer do transporte e caminhar pela linha férrea.

Homens do Corpo de Bombeiros do quartel da região foram acionados e atendem os passageiros que estão feridos. Durante o trabalho dos Bombeiros houve flagrante de um extintor que estava vazio.

Uma passageira que estava no terceiro vagão contou à TV Globo que todos se assustaram com o acidente.

"Foi desesperador. Quando nos avisaram que iam abrir a porta houve correria e a gente viu o fogo. Estava tudo muito escuro e não tinha ninguém da Supervia no local para ajudar. Os moradores ali de perto da linha férrea que nos avisaram onde a gente estava", contou a mulher identificada como Estefani.

Em nota, a SuperVia disse que a circulação dos trens no ramal Belford Roxo foi suspensa temporariamente, mas que às 7h15 voltou aos normal.

Às 7h15 desta sexta-feira, trens voltaram a circular no ramal Belford Roxo. Os clientes estão sendo informados sobre normalização por meio dos canais de comunicação da concessionária. A SuperVia apurou, até este momento, que um cabo da rede aérea estava partido nas proximidades da estação Del Castilho (ramal Belford Roxo) quando um trem seguia para a Central do Brasil. Por volta das 5h45, ao entrar em contato com o pantógrafo (equipamento que liga o trem à rede aérea), houve um curto-circuito, provocando princípio de incêndio no lado externo do trem. O interior do trem é anti-inflamável, o fogo que se vê nas imagens gravadas por passageiros é de material externo que caiu dentro do trem. Técnicos apuram os possíveis motivos que provocaram o dano no cabo da rede aérea.