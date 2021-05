Secretário de Saúde, Daniel Sorans divulga o boletim epidemiológico no Centro de Operações Rio. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio informou, nesta sexta-feira (28), que a cidade vai receber do Ministério da Saúde cerca de 500 mil testes rápidos para a detecção da Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz durante a apresentação do 21º Boletim Epidemiológico. De acordo com a prefeitura, desde o começo de 2021, a cidade do Rio realizou 450 mil testes contra o vírus.



No momento, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio está aguardando uma recomendação oficial do Ministério da Saúde e da Anvisa sobre a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos internacionais do país . A discussão sobre maior vigilância nas entradas das cidades ganhou força após a confirmação de que um morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está com a variante indiana da Covid-19, a B.1.671.2. Ele retornou da Índia no último fim de semana e passou por aeroportos de São Paulo e Rio antes de receber o teste positivo para a Covid-19.

O secretário Daniel Soranz afirmou também que a pasta tem se reunido com o Ministério para discutir sobre barreiras sanitárias. "O Ministério da Saúde deve soltar recomendação e normas para barreiras sanitárias nos próximos dias. Estamos esperando o que é atribuição deles", comentou Soranz.



O morador de Campos está isolado em um hotel da capital, e segue monitorado pelas secretarias de Saúde. Pessoas que tiveram contato com ele foram rastreadas para testes, mas nenhum deu positivo. "O que sabemos da variante é que ela pode ter uma maior capacidade de transmissão, mas não há evidência científica. E ele está super bem. Ansioso, até porque foi veiculado em todo o país, mas bem", afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia.

"Depois dos 14 dias, não há mais transmissão. Estamos monitorando, e em qualquer sinal de alteração, as pessoas serão testadas. A princípio, não temos indícios de alguém que tenha iniciado os sintomas", completou Garcia.

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou os números de variantes identificadas na cidade: esta semana foram identificados 37 novos casos, sendo 11 moradores do Rio. No total, são 495 casos na cidade, sendo de 384 moradores. A variante mais comum identificada é a P.1.