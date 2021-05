Skunk também foi encontrado durante ações de fiscalização desta sexta-feira Divulgação/Receita Federal

Rio - A Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão apreendeu 3.645 comprimidos de ecstasy escondidos em embalagens de chocolate, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo o órgão, a apreensão é fruto da rotina de fiscalização não invasiva realizada pela Seção de Remessas Postais e Expressas, no raio-x dos Correios.



"A fiscalização aduaneira detectou matéria orgânica dentro de uma caixa de papelão. A droga, vinda da Holanda, tinha como destino Brasília, no Distrito Federal", disse em nota. Ainda segundo a Receita, o valor da apreensão é de R$ 218.700.

Apreensão de skunk

Também nesta sexta, a Alfândega apreendeu 440g de skunk em uma peça de roupa, dentro de uma caixa de papelão. A droga ia dos Estados Unidos para Itaguaí, no Rio de Janeiro. A apreensão foi avaliada em R$ 22 mil.



"A atuação da Receita Federal na repressão ao tráfico de entorpecentes visa primordialmente a proteção da sociedade no que diz respeito à proteção da saúde e da vida das pessoas, além de coibir o enriquecimento pelas organizações criminosas", disse a entidade.