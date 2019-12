PRF apreende maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy em carro na Bahia

Bahia - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31 quilos de maconha, 19 quilos de cocaína e mais de mil comprimidos de ecstasy, que estavam escondidos em um compartimento de um veículo na Bahia.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização da Operação Rodovida 2019/2020 no quilômetro 677 da BR 116, em Jequié, sudoeste do estado, no início da tarde desse domingo.



Os policiais federais deram ordem de parada ao caminhão guincho, com placas de Corinto, Minas Gerais. Ao conversar com o motorista, os agentes perceberam nervosismo em sua atitude e resolveram então inciar o procedimento de busca.



No interior do veículo que estava sendo transportado pelo guincho, a equipe policial descobriu compartimentos ocultos. Dentro foram encontrados vários tabletes de maconha, cocaína e mil unidades de anfetaminas (ecstasy).



Ao ser questionado, o homem informou que foi contratado para realizar o transporte do carro de Corinto para Valença na Bahia.



A droga foi apreendida e o motorista preso. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia Civil de Jequié, para adoção das providências cabíveis.



No ano de 2019, mais de 15 toneladas de maconha e quase 1,3 toneladas de cocaína já foram apreendidos pela PRF na Bahia, em ações isoladas ou conjuntas com outras instituições.