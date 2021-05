Fotos! Rio CVB lança campanha de incentivo a retomada do turismo

Rio - A Rio Convention & Visitors Bureau (CVB), fundação privada sem fins lucrativos, lançou nesta quinta-feira (27) uma campanha com imagens, mapa guia turístico e showcase retratando os principais atrativos da capital fluminense para conquistar visitantes. São mais de 1,7 mil fotos profissionais e dois vídeos promocionais voltados para o turismo de negócios e de lazer. A ação pretende colaborar com a retomada do setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia de covid-19.



De acordo com a fundação, graças à adoção de protocolos sanitários rígidos e o trabalho em conjunto do setor de turismo, a recuperação começou a ser sentida com o aumento no número de viagens e de ocupação hoteleira. A previsão é que os visitantes estrangeiros voltem a escolher o Rio como destino até o final do ano.



Publicidade

"Nós nos dedicamos muito a esse material para trazer visibilidade ao mostrar o Rio sendo aproveitado do seu melhor ponto de vista. E não é só a integração com a natureza, nós somos uma cidade de negócios e de cultura, que tem opções para todos os gostos, bolsos e segmentos", afirma a diretora comercial do Rio CVB, Roberta Werner.



O lançamento do material promocional aconteceu no hotel Hilton Copacabana, na Zona Sul do Rio, e foi transmitido para os mantenedores e parceiros do Rio CVB. No evento foi apresentado o futuro presidente-executivo da entidade, Carlos Werneck, CEO do Janeiro Hotel, que assume no dia 1º de julho. Na mesma data, Sonia Chami passará a ocupar a presidência do Conselho Curador do Rio CVB.



Publicidade

"O Rio Convention & Visitors Bureau tem trabalhado intensamente junto aos mantenedores e parceiros para enfrentar os obstáculos impostos pela pandemia. O avanço da vacinação e a real possibilidade de realização do Réveillon, este ano, e do Carnaval, no ano que vem, nos injetam ânimo", destaca Sonia Chami, presidente-executiva da entidade. Representantes da RioGaleão e da Gol fizeram palestras sobre os protocolos sanitários adotados, a retomada de voos, suspensos por conta da pandemia, e a previsão de crescimento das viagens nos próximos meses.

Relatar erro