Publicado 26/05/2021 22:00

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, publicou um novo decreto no Diário Oficial, nessa terça-feira (25), flexibilizando as medidas sanitárias de combate à Covid-19, no município. Segundo a Prefeitura, a partir do novo decreto, turistas e visitantes terão que apresentar QR Code para entrar na cidade apenas entre sexta e domingo e aos feriados.

Ainda conforme o município, entre segunda e quinta-feira, não haverá cobrança do código para acesso à cidade, nas barreiras sanitárias. A emissão do QR Code é permitida às empresas e pessoas físicas que atuem no ramo de turismo náutico; aos meios de hospedagem, como hotéis, pousadas e hostels; e aos donos de bugres. Os restaurantes só podem emitir QR Code, entre as 12h e 20h, ainda de acordo com o documento.



Na hotelaria, a capacidade máxima de ocupação foi ampliada de 50% para 70%, seguindo o percentual para as embarcações que fazem passeio, desde que não passe da quantidade de 80 pessoas. Veículos de turismo, como ônibus e vans podem entrar na cidade sem restrições.



O decreto autoriza ainda o acesso às praias e lagoa; as aulas nas escolas particulares e música ao vivo em bares, restaurantes, quiosques e estabelecimentos comerciais, até às 23h. Os táxis e bugres só podem acessar pela rodovia, com a apresentação do QR Code pelo passageiro. O transporte de passageiros em jardineiras deve ter a ocupação máxima de 80%.



Bares, restaurantes, botecos, quiosques, ambulantes e centros comerciais podem funcionar até a 0h. Depois desse horário, é permitido o funcionamento de portas fechadas, para entrega a domicílio, retirada no local ou drive-thru. Não é permitido após a 0h, qualquer atendimento presencial ou consumo no local, conforme determina o decreto.