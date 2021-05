Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid Jefferson Rudy/Agência Senado

26/05/2021

Rio - Nesta quarta-feira (26), os senadores votaram e aprovaram a reconvocação do atual e ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello, à CPI da Covid no Senado. Um requerimento do senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão, para convocação do presidente Jair Bolsonaro também foi apresentado nesta quarta, mas não foi votado. Além disso, a comissão aprovou a convocação de nove governadores para prestar depoimentos.



Além do general e do atual chefe da Saúde, os parlamentares também confirmaram a convocação do ex-assessor da Presidência da República Arthur Weintraub e da infectologista e epidemiologista Luana Araújo, que chefiava a recém-criada Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde e deixou o posto no último sábado (22), dez dias após assumir o cargo.

Governadores serão ouvidos

Além dos nove governadores, a CPI da Covid aprovou a convocação do ex-chefe estadual do Rio Wilson Witzel, que foi cassado do cargo após um processo de impeachment. O aval da comissão para que esses gestores compareçam ao colegiado atende a pedido de governistas, que desde o início dos trabalhos tentam direcionar o foco da CPI na apuração do destino de recursos federais repassados a Estados e municípios para combate à pandemia.



Na lista de governantes estaduais convocados estão Wilson Lima, do Amazonas; Helder Barbalho, do Pará; Wellington Dias, do Piauí; Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Mauro Carlesse, do Tocantins; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Antônio Denarium, de Roraima; Waldez Góes, do Amapá; e Marcos Rocha, de Rondônia.

Na sessão, os senadores também bateram boca sobre o pedido de convocação do presidente Jair Bolsonaro, apresentado pelo vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O fato de Randolfe ter protocolado o requerimento no dia que os senadores avaliam a convocação de gestores estaduais e municipais foi avaliado pelos governistas como uma manobra. A justificativa de Randolfe é de que, ao convocar governadores e prefeitos, a CPI estaria abrindo precedente que dá aval para o presidente da República também ser chamado.



"Pedido de convocação de Bolsonaro se revelou estratégia para não convocarmos governadores. Esse requerimento (convocar Bolsonaro) vai em afronta total ao princípio de separação dos Poderes", disse o senador aliado do governo Bolsonaro Marcos Rogério (DEM-RO).



"Vedações da Constituição e regimento valem para presidente da República e governadores. Se abrimos precedente (ao convocar governadores), que seja para todos", rebateu Randolfe, que alfinetou ainda a proximidade de Rogério com o governo. "Marcos Rogério deve estar morando no Alvorada já", disse o senador, em referência à residência oficial do presidente da república.



Randolfe pediu que a convocação de Bolsonaro fosse apreciada ainda nesta quinta pelos senadores, o que foi negado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). "Não dá para entrar nessa pauta, depois a gente analisa (o que será feito)", disse Aziz.

