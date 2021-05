Município afirmou que emite cerca de 20 laudos por dia Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 21:15 | Atualizado 26/05/2021 21:26

ARRAIAL DO CABO – Após cerca de seis meses paralisado por falta de insumos, a Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta quarta-feira (26), que o serviço de raio-X do hospital municipal já está em funcionamento. Segundo o município, desde a semana passada, já foram emitidos pelo menos 100 laudos para pacientes.

O coordenador do setor de raio-X do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), Rondinelli Macedo, explica que a unidade emite uma média de 20 laudos ambulatoriais por dia. Apesar disso, ainda segundo ele, como o hospital também é responsável pelo atendimento da Clínica Médica e da Emergência, o número de laudos diários pode triplicar, já que nesses setores o atendimento é 24h.