Publicado 21/05/2021 09:45

Rio - Conhecido pelo apelido de "Oito Dedos", Felipe Germano dos Santos foi morto nesta quinta-feira (20) em confronto com policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico e já tinha sido preso em março de 2019.

De acordo com a PM, Felipe foi baleado no interior do morro do Andaraí. Os policiais relataram, em depoimento, que estavam em patrulhamento e foram atacados por criminosos fortemente armados.

Após a troca de tiros, eles encontraram o suspeito baleado. Ao lado dele, havia uma pistola, seis rádios transmissores e pinos de cocaína.

Felipe chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, a poucos metros da comunidade, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações se ele era foragido.

Segundo a PM, "Oito Dedos" foi preso no dia 12 de março de 2019 durante uma operação da UPP no Morro do Andaraí. Na época, ele era considerado foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

O suspeito era conhecido por esse apelido por atuar no tráfico de drogas com apenas oito dedos nas mãos. A PM não informou como ocorreu a perda de dedos.