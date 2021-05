Ramon estava na corporação desde 2011, deixa esposa e dois filhos Divulgação/Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 20:49

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (27), um cartaz que pede informações sobre os envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar, Ramon do Amaral Alves, de 30 anos, na madrugada de hoje, no bairro do Jardim da Fonte, em Queimados, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionados por moradores, por volta de 1h desta quinta (27), após ouvirem disparos de arma de fogo na Estrada do Campo Alegre. No local, os militares encontraram o corpo do PM no chão, na quadra do Residencial Laurindo Moreira. Ramon estava na corporação desde 2011, deixa esposa e dois filhos. A vítima era lotada no 9º BPM (Rocha Miranda).



Com a morte do cabo, chega a 33 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021 no Rio de Janeiro. Entre eles, 23 da Polícia Militar, dois da Marinha, dois do Exército, dois da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), um agente penitenciário e um PM do estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.



O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso no Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099, pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, além do Facebook e Twitter do Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

