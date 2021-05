Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:55 | Atualizado 27/05/2021 22:25

Rio - O exame toxicológico realizado no sangue de Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, o MC Kevin, apontou a presença de álcool no corpo do artista. O cantor morreu depois de cair do 5º andar de um hotel da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio . O documento do Instituto Médico Legal (IML), assinado pela perita Raquel Cenachi Madalosso, aponta que foi detectado etanol no material analisado na concentração de 13 dg/L – o suficiente para causar a perda do juízo crítico.

Um laudo da perícia da Polícia Civil apontou que o cantor morreu de forma acidental. O documento do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) concluiu ainda que não há indícios de brigas no quarto em que amigos do funkeiro estavam hospedados. Nos momentos anteriores à morte de MC Kevin, estavam Victor Elias Fontenelle e Bianca Domingues. O laudo corrobora com os depoimentos dos dois, que disseram que o funkeiro estaria na varanda com a modelo Bianca e que ele teria se pendurado do lado de fora da sacada O documento do dia 18 de maio apontou que a causa da morte de MC kevin foi traumatismo craniano encefálico e hemorragia subaracnóidea, que é o sangramento no espaço entre o cérebro e o tecido que o cobre . Assinado pelo perito legista Leonardo Huber Tauil, aponta que o rosto apresenta fratura do osso nasal, maxilar e mandibular, e que há lesões nos pulmões, com presença de sangue nas cavidades pleurais. Na região do tórax, o laudo aponta fraturas nos sétimos primeiros arcos costais anteriores à esquerda e nos três primeiros posteriores à esquerda.