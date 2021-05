Dcod apresentou drogas apreendidas, estimadas em R$ 150 mil Pcerj/Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 27/05/2021 21:58 | Atualizado 27/05/2021 22:05

Rio -- Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) prenderam, na tarde desta quinta-feira, um advogado que vendia a droga sintética ecstasy. Ele foi identificado como André Ferracini Bastos, e foi preso no condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, com mais de mil comprimidos do entorpecente.



Os agentes chegaram até o advogado após análise de dados de inteligência, e o prenderam no momento em que ele iria realizar a entrega dos comprimidos. Bastos assumiu que possuía, em sua residência, mais unidades da droga. Os policiais, então, iriam solicitar um pedido de busca e apreensão a no plantão judiciário, mas o advogado autorizou a entrada dos agentes.

No local, a Dcod apreendeu cerca de mil comprimidos de Ecstasy, além de um saco com a droga MD (princípio ativo do psicoativo). Além disso, havia grande quantidade de anabolizantes que, segundo o preso, também seriam para a venda. Todo o material apreendido está avaliado em torno de R$ 150 mil.

Os comprimidos de ecstasy eram vendidos por cerca de R$ 30 a unidade, e eram vendidos na Barra da Tijuca e Zona Sul. "A ação é produto de uma investigação em curso na Dcod, iniciada assim que assumimos a especializada, há dois meses. Ele (Bastos) tem uma clientela de alto poder aquisitivo, principalmente, na Barra da Tijuca e na Zona Sul", disse Marcus Amim, titular da especializada.

A reportagem tenta contato com a defesa do preso.

A Polícia Civil informou que conta com o apoio da população para combater o tráfico de drogas onde quer que seja. Para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485, para denúncias anônimas. O sigilo é garantido.