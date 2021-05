Moradores do Morro da Providência fazem manifestação após morte de traficante. Ele acusam a polícia de execução Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 21:41

Rio - O porta-voz da Polícia Militar, o major Ivan Blaz, criticou as reclamações de moradores do Morro da Providência, no Centro do Rio, sobre a construção de um muro em um dos becos da comunidade. Eles apontam que a estrutura construída pela PM pode colocar em risco a vida dos que residem ali, já que fica em frente a uma praça com brinquedos infantis e aparelhos de ginástica. As informações são do RJ2.

"A gente vai ganhar esse espaço assim como os olheiros que ficam no alto desse prédio, que também não vão ter condições de ficar. Vendo que aqui os policiais já ficariam num abrigo natural. E eu vou fazer uma trincheira aqui nessa vala, onde eles estavam passando seguindo todo o contorno do passeio, porque aqui fica de frente pra 21 (DP)", defendeu o major.

Publicidade

Moradores também afirmam que o muro atrapalharia a passagem das pessoas, visto que a construção fecharia um acesso a um conjunto de casas. A Polícia Militar defende a medida e afirma que é uma estratégia para impedir o controle de traficantes de drogas que atuam na região. Ainda de acordo com a PM, por a região ser no alto do Morro da Providência, é um lugar importante para a observação do movimento na comunidade.

Moradores protestam contra PMs

Publicidade