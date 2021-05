Estação Gramacho de manhã, durante a baldeação ARQUIVO PESSOAL

Por Yuri Eiras

Publicado 20/05/2021 16:03 | Atualizado 20/05/2021 16:09

Rio - Pouco vale a luta por um assento no trem que parte da estação de Saracuruna, em Duque de Caxias, se minutos depois os usuários são obrigados a fazer a velha baldeação no ramal de Gramacho. A partir daí, a viagem até a Central do Brasil é no sufoco. Moradores da região pedem a conclusão das obras de duplicação dos trilhos, prometida há quase 10 anos e jamais finalizada, além de melhorias na infraestrutura das estações. Para eles, a viagem é longa, mas não precisava ser tão dolorosa.

"Eu uso trem há uns 15 anos e sempre tivemos problemas. Em 2015 começou a baldeação e infelizmente piorou o cenário, como a gente já previa. O trecho só tem uma linha, a solução é a duplicação. Na estação, às vezes chegam três trens no Gramacho para sair um para Saracuruna", conta o gestor de logística Douglas Mendonça. De tanto passar sufoco, Douglas decidiu criar, há dois anos, um grupo no Whatsapp para usuários do ramal trocarem informações sobre a circulação do trens. O grupo conta com mais de 125 participantes. Muitos já optaram pelos ônibus, mesmo sendo mais de R$ 4 mais caro - valor médio de R$ 9,65, contra R$ 5 da tarifa unitária no trem.

Publicidade

Pedido antigo dos moradores da região, a promessa de duplicação do trecho entre Gramacho e Saracuruna é de 2012. À época, a obra, orçada em R$ 50 milhões, previa a construção de 11 quilômetros de malha férrea e dois pátios de manobra. A conclusão estava prevista para junho de 2013. Mas deste então, a realidade dos usuários é o longo tempo de intervalo na baldeação, que chegam a durar mais de 40 minutos, segundo moradores.

"Os que aqui moram, chegam a esperar cerca de 30 a 40 minutos pelo trem que virá de Saracuruna até o Gramacho, e retornar, porque quanto mais tarde, mais demorado. Uma viagem que antes da baldeação levava 1 hora, já cheguei a fazer em 1h40", reclama a usuária Fernanda Neves, que diz também sofrer com a falta de manutenção nas estações e nos trilhos.

Publicidade

"Depois da pandemia o atendimento só piorou. Até por falta de manutenção na área, que levou ao descarrilamento de uma composição. Somos condenados pela incompetência do reparo nas linhas férreas?", completou. Na última segunda-feira, um descarrilamento na altura da estação Jardim Primavera interrompeu a circulação por quase 24h entre o trecho entre Saracuruna e Gramacho.

Estação Gramacho de manhã, durante a baldeação ARQUIVO PESSOAL

Publicidade

Supervia: investimentos 'de acordo com as prioridades do sistema'

Em nota, a Supervia negou que haja 40 minutos de tempo de espera, e afirmou que a baldeação "teve como objetivo principal reduzir os intervalos no ramal e garantir viagens mais rápidas aos passageiros. Além disso, a alteração também proporcionou outros benefícios como a operação por intervalos e não mais por horários, e a oferta de 100% das viagens entre Gramacho e Saracuruna em trens com ar-condicionado".

Publicidade

Sobre as obras de duplicação, a concessionária informou que "vem realizando investimentos no sistema ferroviário de acordo com as prioridades dos sistemas, avaliações operacionais e oportunidades de melhoria da prestação do serviço. Esta avaliação abarca os 270km de via com 104 estações, se fazendo necessária uma avaliação de prioridades".

Confira a nota na íntegra:

Publicidade

A baldeação implementada no ramal Saracuruna em dias úteis, desde 2015, teve como objetivo principal reduzir os intervalos no ramal e garantir viagens mais rápidas aos passageiros. Além disso, a alteração também proporcionou outros benefícios como a operação por intervalos e não mais por horários, e a oferta de 100% das viagens entre Gramacho e Saracuruna em trens com ar-condicionado.



A concessionária informa, ainda, que não há tempo de espera de 40 minutos durante a baldeação entre os trechos de Gramacho e Saracuruna. A operação é otimizada para que o tempo de transbordo seja o menor possível.



Sobre a duplicação da via férrea, no trecho Gramacho-Saracuruna, a SuperVia informa que vem realizando investimentos no sistema ferroviário de acordo com as prioridades dos sistemas, avaliações operacionais e oportunidades de melhoria da prestação do serviço. Esta avaliação abarca os 270km de via com 104 estações, se fazendo necessária uma avaliação de prioridades.