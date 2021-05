Equipes atuam para normalizar circulação até as 6h desta terça-feira (18) Reprodução/Redes Sociais

Rio - O descarrilamento de um trem da Supervia, na tarde desta segunda-feira (17), nas proximidades da estação Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, provocou a suspensão da circulação no trecho entre Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim, até o término da operação comercial.



A ocorrência aconteceu por volta das 14h. Nas redes sociais, a empresa informou que não houve feridos. Os passageiros estão sendo orientados por meio do sistema de áudio das estações e nos canais digitais da SuperVia. "Nossas equipes atuam para que a circulação seja normalizada até as 6h de amanhã", informou a concessionária.

Confira os intervalos dos ramais



Ramal Deodoro - Santa Cruz (16h às 19h)



Entre Campo Grande e Santa Cruz: intervalo médio de 13 minutos

Entre Central do Brasil e Campo Grande: intervalo médio de 10,5 minutos



Ramal Japeri (16h às 19h)



Entre Nova Iguaçu e Japeri: intervalo médio de 18 minutos

Entre Central e Nova Iguaçu: intervalo médio de 9 minutos



Ramal Belford Roxo (16h às 19h)



Intervalo médio de 25 minutos



Ramal Saracuruna (16h às 19h)



Central a Gramacho: intervalo médio de 13 minutos

Gramacho a Saracuruna: circulação suspensa temporariamente