Homens são mortos a tiros em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 11:01

Duque de Caxias - Dois homens foram encontrados mortos pela polícia, na noite desta terça-feira, 23, no bairro do Gramacho, na Avenida República do Paraguai, nas proximidades do Condomínio 25 de Agosto. Segundo informações, a dupla estaria praticando assaltos pela região, quando foram assassinadas a tiros. Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados, mas, ao chegar no local, encontraram os homens mortos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e realizou perícia no local. A Polícia Civil vai investigar o crime.