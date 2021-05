Vacina contra Covid em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:45

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com o calendário de vacinação contra a Covid-19 com a aplicação da primeira dose para pessoas com comorbidades, com idade acima de 25 anos, e com deficiência permanente e síndrome de down, acima de 18 anos. A vacinação acontece para pedestres, em cinco pontos de vacinação: UPH de Xerém, UPH Pilar, UPH Campos Elíseos, UPH Equitativa e Centro de Saúde Auditiva (Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo).

A administração municipal ressalta que é obrigatória a apresentação de atestado ou receita médica, documento de identificação e comprovante de residência.

Publicidade

Segunda chamada

A Secretaria Municipal de Saúde realiza até sexta-feira, dia 4 de junho, das 8h às 15h, no CMSDC – Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão - Centro), a vacinação para os seguintes grupos:

* Segunda Dose (Astrazeneca) – para todos que tomaram a primeira dose da Astrazeneca e que faltaram as convocações anteriores. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com foto.

* Segunda Dose (Coronavac) – para todos que não compareceram às convocações anteriores. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com foto.

* Primeira Dose (Coronavac) – Vacinação com a primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos). É obrigatória a apresentação de laudo médico e termo de consentimento.

Publicidade

*Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Arritmias Cardíacas, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Neurológicas Crônicas, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Múltipla, Visual, Paralisia Cerebral, Síndrome de down e Transtorno do Espectro Autista.