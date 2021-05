Teto desaba no Caxias Shopping Reprodução

Duque de Caxias - A forte chuva que atingiu a cidade deixou estragos pela região, desde a noite deste domingo, 30. Segundo informações da prefeitura, houve pelo menos quatro registros de ocorrências de quedas de árvores, no primeiro distrito. Uma na Rua Bulhões Marcial (no limite com o Rio de Janeiro), na Avenida Leonel de Moura Brizola (no Corte Oito), na Rua Ana Nery (nas proximidades do Hospital Mário Lioni) e na Linha Vermelha.

Nas redes sociais, moradores também postaram vídeos e imagens de diversas ruas alagadas nos bairros Jardim 25 de Agosto, Centro, Jardim Primavera. Uma das gravações mostra o exato momento em que uma parte do teto do Caxias Shopping desaba por causa dachuva forte. Não há informações sobre feridos.

Como a previsão ainda é de chuva para as próximas horas, a Defesa Civil informou que, em caso de emergência, a população pode entrar em contato nos telefones 199 ou 08000230199.