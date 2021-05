Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia Divulgação

Publicado 29/05/2021 10:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, retoma, nesta segunda-feira (31/05), a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais de saúde acima dos 30 anos, aeroportuários e portuários (desde que sejam residentes no município). A imunização vai ocorrer das 7h às 12h, na Vila Olímpica (R. Garibaldi, S/N - Jardim Vinte e Cinco de Agosto).

São considerados profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

A administração municipal ressalta que todos devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência. No caso dos profissionais de saúde, é obrigatório também apresentar a carteira do conselho da classe do qual faz parte; e para os aeroportuários e portuários, a apresentação de carteira profissional e contra cheque atualizado.

Outros grupos prioritários

Na segunda-feira (31/05), a prefeitura também vai aplicar a primeira dose da vacina contra o coronavírus nas pessoas com deficiências permanentes e população em situação de rua (acima dos 18 anos), atendidas nas unidades do CAPS e CER do município. É obrigatória a apresentação de atestado ou receita médica e documento de identificação. A vacinação vai ocorrer nos seguintes locais: - CAPS Leslie Sanford Chavin - CAPS AD Renato Russo - CAPS Imbariê - CER II (Centro) - CER IV (Sarapuí).

Chamada para segunda dose

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que do dia 31 de maio até 4 de junho, das 8h às 15h, o município segue com a vacinação no CMSDC – Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão - Centro), para os seguintes grupos:

* Segunda Dose (Astrazeneca) – para todos que tomaram a primeira dose da Astrazeneca e que faltaram as convocações anteriores. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com foto.

* Segunda Dose (Coronavac) – para todos que não compareceram às convocações anteriores. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com foto.

* Primeira Dose (Coronavac) – Vacinação com a primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos). É obrigatória a apresentação de laudo médico e termo de consentimento.