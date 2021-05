Vacinação em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 13:25

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou os números atualizados da campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Segundo a administração municipal, até o momento, 262.196 doses das vacinas Coronavac, Oxford/Astrazeneca e Pfizer já foram administradas no município. Mais de 198 mil pessoas já tomaram a primeira dose e 63.268 pessoas tomaram a primeira e a segunda doses, completando o ciclo de imunização.

Para dar mais agilidade à campanha nas ruas, reduzir as filas e acelerar o processamento dos dados referentes ao número de pessoas imunizadas na cidade, a Prefeitura está usando tablets que contam com um aplicativo de cadastro. A informatização do procedimento tem o objetivo de coletar as informações das pessoas que são vacinadas e enviar os dados o mais rapidamente possível e diretamente para a Secretaria Municipal de Saúde.

Quem opera os equipamentos são funcionários da Fundec, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, que, desde o início da campanha de imunização, estão auxiliando e prestando apoio ao trabalho desenvolvido pelos agentes de saúde. No combate à pandemia a cidade conta ainda com o reforço fundamental do Hospital Municipal São José, exclusivo para o atendimento a pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus.