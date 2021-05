Gerente do tráfico é preso em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:02

Duque de Caxias - Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do Sapinho foi preso na manhã desta quinta-feira, 27, no bairro do Pantanal. A prisão foi efetuada por policiais militares do 15 BPM, na Rua Marquesa de Santos. Os agentes faziam ação para redução do crime naquela região, quando prenderam o suspeito conhecido como "Muito Levado".

Com o preso, os policiais apreenderam farto material de drogas. O caso foi registrado na delegacia da região.