Por O Dia

Publicado 27/05/2021 11:45

Duque de Caxias - A Corregedoria do Detran.RJ impediu nova tentativa de regularização de um veículo clonado. O proprietário da moto tentou realizar um serviço nesta quarta-feira, 26, no posto do Detran de Duque de Caxias, porém, pelos registros do departamento, o chassi da moto pertencia a outro veículo.

O caso foi levado para a 60ª DP, que investigará se o proprietário da moto comprou o veículo de boa fé ou estaria tentando regularizar um veículo roubado, com conhecimento do fato.

Esta é a terceira vez, em menos de um mês, que a Corregedoria do Detran flagra irregularidades de clonagem de veículos e de despachantes ilegais. Quase 15 pessoas já foram conduzidas à delegacia para apuração. As ações da Corregedoria estão sendo intensificadas por determinação da atual direção do departamento.