Publicado 26/05/2021 16:07 | Atualizado 26/05/2021 16:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está convocando todos que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca no dia 18 de março, para que compareçam nesta quinta-feira, 27, para receberem a segunda dose. A vacinação acontece, no sistema drive-thru e pedestres, a partir das 7 horas, nos mesmos locais da primeira etapa:

- Praça Dr. Laureano (em frente ao Hospital do Olho) - Praça do Cruzeiro (Vila Operária) - Restaurante do Povo

É obrigatório a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com foto.



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Primeira dose

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que suspendeu a vacinação da primeira dose da vacina Pfizer marcada para quinta-feira (27/05). A administração municipal aguarda a chegada de novas remessas para que sejaretomada a aplicação do imunizante.