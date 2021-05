Homem é preso com arma em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 11:35

Duque de Caxias - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira, 26, no bairro do Cangulo, com uma pistola glock cal.40. Os agentes faziam patrulhamento de rotina com o objetivo de reduzir dos indicadores de criminalidade no município de Duque de Caxias, principalmente no tocante aos roubos de carga, quando suspeitaram do rapaz.

O caso ocorreu na Avenida Branca Dias e não houve resistência. O caso foi registrado na 60°DP para apreciação das autoridades.