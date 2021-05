ESPECIAL 70 anos Jornal O Dia - Nos braços do Cristo Redentor Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:40

Duque de Caxias - Inovação e empreendedorismo formam o binômio para destravar o engessamento do turismo causado pela pandemia. Nesta quarta e quinta-feira, 26 e 27, das 14h às 17h, a Unigranrio promove o ‘III encontro de inovação e empreendedorismo em Turismo’, on-line e gratuito, com apoio da Faperj e presença de 22 instituições e 29 palestrantes.

O Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unigranrio (NPTU) programou três painéis diários, além de tempo para debates: ‘Desafio no Turismo’, ‘Ecossistema do Turismo’, ‘Inovação de forma Integrada’ (dia 26); e Retomada do Turismo, Redes de Empreendedorismo e Transformação Digital (dia 27). O objetivo central do evento é proporcionar maior interação entre os diversos atores da área turística e, ainda, debater soluções e tendências para esse setor – sobretudo nesse período de pandemia -, com empresários, gestores públicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil do Brasil e Portugal.

As inscrições são gratuitas por meio do link: https://www.sympla.com.br/iii-encontro-de-inovacao-e-empreendedorismo-em-turismo__1167377

Conheça alguns dos palestrantes já confirmados:



Do Brasil:



Daniel Nepomuceno (secretário-executivo do Ministério do Turismo), Otávio Leite (deputado federal e membro da Comissão de Turismo), Marcos Neme (assessor da diretoria de Tecnologia da Faperj e coordenador-geral do Programa Startup-Rio), (Maurício Guedes (diretor de Tecnologia da Faperj), Claudine Bichara (gerente de Geração de Recursos da Embratur), Antônio Alvarenga (diretor-superintendente do Sebrae-RJ) e Júlia Zardo (gerente de Ambientes de Inovação da Firjan);



De Portugal: Ivan Ferreira (Relações Institucionais do Fórum Turismo Portugal), António Marto (presidente da Direção Fórum Turismo Portugal).