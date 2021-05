Nova cabine da PM no bairro Amapá, em Caxias Reprodução

Publicado 27/05/2021 10:46

Duque de Caxias - O bairro do Gramacho, no primeiro distrito de Duque de Caxias, vai contar com mais segurança a partir da próxima segunda-feira, 31. A nova cabine da Polícia Militar, que foi totalmente reformada pela Secretaria Municipal de Obras, ficará na Av. Governador Leonel de Moura Brizola, na esquina com a Rua Darcy Vargas (em frente à estação de trem), será entregue pelo prefeito Washington Reis e o comandante do 15º Batalhão da PM, tenente-coronel Alexandre Mescolin, aos moradores da região.

O posto policial passou por revitalização e ganhou nova pintura, além de área administrativa refrigerada, área de serviço e banheiro. A cabine vai funcionar graças a uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Duque de Caxias, ajudando no policiamento ostensivo e no combate à criminalidade.

A parceria vai garantir mais tranquilidade aos moradores, através do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis), que abrirá vagas para os policiais trabalharem no local nos seus dias de folga, realizando o patrulhamento em Regime Adicional de Serviço (RAS), que será pago pelo município de Duque de Caxias. A Prefeitura ainda irá ceder viaturas para a realização do patrulhamento na região.