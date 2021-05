Denaide Machado, diretora da Grande Rio Reprodução

Duque de Caxias - A diretora do departamento de Carnaval da Grande Rio, Denaide Machado, morreu vítima de Covid-19, nesta segunda-feira, 24. Ela estava internada no Hospital Municipal São José, em Duque de Caxias.



Apaixonada pela Grande Rio, Denaide era uma das principais figuras dentro da escola junto com a comunidade. Via rede social, a agremiação homenageou a sambista e prestou condolências aos familiares.

“É com extremo pesar que comunicamos o falecimento da nossa diretora Denaide Machado. Nosso presidente Milton Perácio e nossos Presidentes de Honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira expressam suas mais profundas condolências aos familiares. Perdemos uma grande amiga, fiel e dedicada à nossa agremiação. Descanse em paz e que Deus a receba em seus braços”, publicou a Grande Rio.

Denaide foi enterrada na manhã desta terça-feira, 25, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita.