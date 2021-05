Hotel Matiz Multi Suítes Divulgação

Publicado 25/05/2021 14:24 | Atualizado 25/05/2021 14:30

Duque de Caxias - O Matiz Hotel Multi Suítes ganhou o selo "Travelers Choice 2021". O prêmio é oferecido pelo TripAdvisor aos hotéis, acomodações, atrações e restaurantes que sempre recebem excelentes avaliações e estão entre os 10% dos melhores estabelecimento no TripAdvisor. Com a conquista, o Matiz é o único hotel da região da Baixada Fluminense a garantir esse selo.



"Estamos muito felizes por termos conquistado esse selo. É muito gratificante saber que o nosso objetivo esta sendo alcançado. Esse prêmio pertence a todos aqueles que acreditam no desenvolvimento da Baixada Fluminense e nunca deixam de investir na região. A Baixada Fluminense é forte demais! Tenho que agradecer a toda equipe operacional do Matiz Hotel Multi Suítes, que trabalham incansavelmente para dar o melhor para nossos hóspedes", afirmou Luiz Mazzoli, gerente comercial do Matiz.

O Hotel Matiz Multi Suítes, esta localizado na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, bem próximo do Aeroporto Internacional do Galeão, próximo a Reduc e próximo aos pontos corporativos da região. Para mais informações sobre a unidade, entre em contato via WhatsApp (21) 99966-4853.