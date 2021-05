Site Viva Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:33

Duque de Caxias - Com o objetivo de aproximar o público caxiense de seus artistas e produções culturais locais, a cidade ganhou o portal e comunidade on-line Viva Caxias (https://vivacaxias.com). O espaço virtual conta com diversas seções e canais interativos, que poderão ser alimentados pelo próprio usuário, além de matérias com foco em ações culturais.

A iniciativa é da Esteio Editora e contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.

Publicidade

“Esperamos que o projeto ajude a ampliar o público das atividades e produtos culturais caxienses, além de proporcionar à população maior acesso e interação com a cultura local”, comenta um dos idealizadores do projeto, Eduardo Ribeiro.

Para participar da comunidade, basta se cadastrar no site — https://vivacaxias.com — e divulgar, gratuitamente, seus eventos, cursos, fotos, perfis, espaços e oportunidades.