Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 20:29 | Atualizado 05/02/2021 20:50

Rio - Anitta abriu uma conta no OnlyFans, site que oferece conteúdos pagos exclusivos e até mesmo íntimos para os inscritos. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora ao Uol. Em seu perfil, a Poderosa deixou a mensagem: "Não me leve muito a sério (não neste site)".

Para conferir os conteúdos publicados pela cantora, os fãs vão ter que desembolsar $4.99 por mês, cerca de R$26,80. A página dela já tem o selo de perfil verificado.

As primeiras publicações de Anitta foram feitas na quarta-feira, quando o conteúdo ainda era gratuito. Ela chegou a divulgar sua música "Loco" ao publicar um vídeo esquiando de biquíni e uma foto com uma camisa transparente, mostrando os seios.



Em um dos posts em texto, ela pergunta aos fãs qual a coisa mais louca que eles já fizeram.

A cantora já tinha manifestado sua vontade de entrar na plataforma para divulgar seus trabalhos artísticos e manter um novo canal de interação com os fãs, em outubro do ano passado. "Não tinha provas da existência [do site], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil", disse a cantora na época, durante uma live.

Famosos como Cardi B e Tyga são adeptos ao site e usam seus perfis para promoverem conteúdos mais íntimos aos fãs.