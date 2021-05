Dupla é presa com drogas em Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 14:06

Duque de Caxias - Dois suspeitos foram presos, na manhã desta quinta-feira, 27, com farto material entorpecente e dois rádio transmissores, no bairro Parque Paulista. A prisão foi efetuada por policiais militares do 15 BPM que faziam patrulhamento de rotina, com vistas a redução dos indicadores de criminalidade no município de Duque de Caxias, principalmente no tocante aos roubos de carga.

O casoi foi registrado na delegacia da região.