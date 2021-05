Rodoviários do Rio vão figurar entre os grupos prioritários para vacinação Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 15:23

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com a vacinação contra a Gripe Influenza. Nesta etapa, que vai até 08 de junho, a campanha de vacinação tem como prioridade alcançar o grupo formado por idosos acima de 60 anos e professores (rede pública ou privada).



A Secretaria Municipal de Saúde alerta para os prazos entre a aplicação das vacinas de gripe e Covid-19, para que não ocorram de maneira simultânea. O Ministério da Saúde recomenda que deve ser respeitado um intervalo mínimo de 15 dias, entre as duas imunizações, para garantir a eficácia das mesmas. O Ministério da Saúde ressalta também a importância da vacinação contra a Influenza em 2021, pois prevenirá o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

A vacinação contra a Gripe Influenza acontece em Duque de Caxias, nas seguintes unidades de saúde:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Centro)



* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da Mulher (Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém)



* Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra - Só Puérperas

(Av. Automóvel Clube, nº 275)



*Unidades Pré-Hospitalares (UPH):

UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/n)

UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)



* Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS José Camilo dos Santos (Av. Vicente Celestino, 615 – Jardim Primavera)

UBS Sarapuí (Av. Pelotas, s/nº)

UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/nº – Copacabana)

UBS Dr. José de Freitas (Praça José de Jesus – Vila Operária)

UBS Dr. Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio – Parque Fluminense)

UBS Barão do Amapá (Rua Andreia, s/nº)

Publicidade

Outras etapas



É importante destacar que a vacina contra a Gripe Influenza, para os grupos prioritários da primeira etapa (Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias), continua sendo aplicada nas unidades de saúde. Na terceira etapa, que acontece entre 09/06 e 09/07, o público-alvo da imunização são pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte público, militares das forças armadas, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do sistema prisional, entre outros. A expectativa da secretaria é de que 315 mil pessoas sejam imunizadas contra a Gripe Influenza, até o final da campanha de vacinação.