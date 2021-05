Rio começa vacinação da gripe para idosos de 80 anos ou mais Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 08:11 | Atualizado 17/05/2021 08:52

Rio - Idosos a partir de 80 anos ou mais começam a ser vacinados contra a gripe a partir desta segunda-feira (17) no município do Rio. A imunização do grupo será mantida até a próxima segunda (17). Já receberam a dose os trabalhadores da saúde, agentes de segurança e salvamento, forças armadas, quilombolas, indígenas, gestantes, puérperas e crianças até 5 anos.

A vacinação contra a gripe será segmentada por idade até o dia 14 de junho, imunizando pessoas de 90 até 60 anos divididos por semana. Na primeira fase, foi a vez dos idosos 90 anos. A partir desta segunda, são os idosos de 80 anos ou mais. Em seguida, entre 24 de maio a 31 de maio, será a vez dos idosos de 70 anos e assim por diante.

Em seguida, a imunização irá contemplar outros grupos considerados prioritários, entre eles: pessoas com comorbidades, profissionais da educação, caminhoneiros, portuários, pessoas com deficiência, população carcerária, adolescentes sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, rodoviários e trabalhadores da saúde não contemplados anteriormente.

Os pontos de vacinação para a gripe são os postos de saúde, centros municipais, clínicas da família e demais unidades da rede pública.

Confira o calendário:

- 17 de maio a 24 de maio: Idosos de 80 anos ou mais

- 24 de maio a 31 de maio: Idosos de 70 anos ou mais

- 31 de maio a 7 de junho: Idosos de 65 anos ou mais

- 7 de junho a 14 de junho: Idosos de 60 anos ou mais

- 14 de junho a 9 de julho: Demais grupos (outros trabalhadores de saúde não contemplados anteriormente, comorbidades, profissionais de educação, caminhoneiros, transporte coletivo e de longo percurso, portuários, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional)

Calendário de vacinação contra a gripe no município do Rio Divulgação / Secretaria Municipal de Saúde

