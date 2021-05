Bala perdida atinge quarto de criança em intenso tiroteio na Mangueira Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:57

Rio - Por conta do intenso tiroteio na comunidade da Mangueira , na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira, uma bala perdida atingiu o quarto de uma criança na Avenida Marechal Rondon, em Vila Isabel, também na Zona Norte. Nas redes sociais, moradores relataram uma intensa troca de tiros na região.

"Amanhecemos com tiroteio na região de Vila Isabel...Que desespero", lamentou uma moradora.

Também houve relatos de pessoas que tiveram dificuldades de sair para trabalhar por conta dos disparos. Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira faziam um patrulhamento na Rua Visconde de Niterói quando homens armados atiraram contra os policiais.

Até o momento, não há informações de baleados, prisões ou apreensões.

Piloto de helicóptero baleado

O quartel do Corpo de Bombeiros do Méier foi acionado às 7h50 para a ação. Darlan foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o paciente está sendo avaliado pela equipe médica. Além do piloto, um cinegrafista também estava na aeronave, mas não se feriu.