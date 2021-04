Demolições vão retirar imóveis que ficam às margens da Av. Radial Oeste Divulgação

Publicado 11/04/2021 09:34 | Atualizado 11/04/2021 13:46

A Prefeitura do Rio realiza na manhã deste domingo a demolição de dez moradias irregulares construídas na Mangueira, na Zona Norte. A ação conjunta entre as secretarias de Conservação (Seconserva) e a de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Tijuca começou por volta das 6h da manhã na comunidade conhecida como Metrô-Mangueira, próximo à Uerj.

De acordo com a coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), que executa a demolição, serão colocados abaixo os imóveis de um a três pavimentos, com uso residencial ou comercial. Todos os moradores, segundo a prefeitura, já foram cadastrados em programa de auxílio habitacional temporário. No caso dos estabelecimentos comerciais, os proprietários foram contemplados com uma das lojas construídas próximas à comunidade na Av. Radial Oeste.



Os imóveis que não forem demolidos na ação deste domingo serão desocupados e demolidos em uma nova ação. A demolição é acompanhada Secretaria Municipal de Habitação, que orienta os moradores da comunidade sobre as condições para o recebimento do auxílio.

A ação de demolição acontece após pedido do vereador Márcio Ribeiro, do Avante. Para o parlamentar, a ação deste domingo é o feliz resultado de uma batalha que começou há alguns anos. "Essa ação traz ordenamento para o local, acabando com comércio e estacionamento irregulares, além por um fim aos furtos de luz e água. Todos os comerciantes estão sendo regularizados e realocados em boxes com toda a infraestrutura necessária para que possam trabalhar de forma mais segura e oferecer um melhor serviço à população", disse Márcio Ribeiro.



Remoções e protestos

Em 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol, a comunidade Metrô-Mangueira passou por diversas remoções que geraram protestos dos moradores da região. À época, os moradores da favela reclamavam da falta de clareza no destino das famílias removidas.