Zona Norte e Zona Oeste são atingidas Núcleo de chuva se forma na cidade do Rio

Publicado 30/05/2021 16:31 | Atualizado 30/05/2021 18:13

Rio - Bairros da Zona Sul como Vidigal, Copacabana, Urca, Jardim Botânico e Alto da Boa Vista, na Zona Sul da cidade, já são atingidos pela chuva, neste domingo. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte também atuam sobre a Zona Oeste e a Zona Norte, desde o início da tarde. De acordo com o sistema de monitoramento, as áreas entre Campo Grande e Anchieta foram as mais afetadas. A mudança de tempo acontece por conta da passagem de uma frente fria pelo Sudeste que deixa o tempo instável. As temperaturas também caíram e a máxima prevista para hoje é de 25°C e mínima de 17 ºC.

Campo Grande e Avenida Brasil, no Mendanha também já registraram pancadas de chuva. Outras regiões como Santa Cruz, Bangu, Barra da Tijuca, Riocentro, Jacarepaguá, Cidade de Deus, Grajaú, Tijuca, Anchieta e Madureira também foram atingidas.

Na manhã de hoje, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, que terá início às 09h desta segunda (31) e término às 21h de terça-feira (01). A previsão é de ondas de 2,5m e direção Sudoeste/Sul. O Rio segue em estágio de normalidade.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, a previsão é de que tempo nublado e pancadas de chuva, a qualquer momento, durem até terça-feira. Na segunda a máxima prevista é de 25°C e mínima de 17°C. Na terça, 25°C e 16°C. Na quarta (02), a chuva dá uma pausa e o céu fica parcialmente nublado, com temperaturas entre 29°C e 16°C. Já na quinta-feira (03), o céu volta a fechar e pode haver chuva de fraca a moderada, de maneira isolada, durante a noite.