Drogas apreendidas pela Polícia DRFA Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 14:28 | Atualizado 31/05/2021 14:32

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, três homens que faziam transporte de drogas. Por meio de levantamento de inteligência e monitoramento, os agentes obtiveram informações de que haveria uma remessa de entorpecentes para comunidades da Ilha do Governador e seguiram para interceptar o carregamento. Dentro de um caminhão, na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, na Zona Norte, os agentes localizaram 45 quilos de drogas e prenderam uma pessoa.



Pouco antes, no município de Seropédica, na Baixada Fluminense, os policiais abordaram um carro com dois ocupantes. Segundo as investigações, estes homens seriam os responsáveis por fazer a escolta para o caminhão onde estava a droga.

Todos os três foram encaminhados para a sede da DRFA, na Cidade da Polícia, e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles estão agora à disposição da Justiça.