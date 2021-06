Agentes encontraram a mulher morta na cama Divulgação

Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira, suspeito de matar a própria esposa com mais de 60 facadas, na cidade de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. O caso aconteceu neste domingo (30) e policiais civis da 108ª DP (Três Rios) o capturaram na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, após uma ação integrada de inteligência.



Segundo as investigações, na ocasião, vizinhos relataram barulho vindo do apartamento do casal e familiares ficaram preocupados com a falta de notícias da vítima, identificada como Cristiane da Silva. Eles então acionaram a Polícia Militar que, em seguida, comunicou o fato na delegacia. Os agentes foram até a residência do casal e no local encontraram a mulher morta na cama.



Ainda segundo a Polícia Civil, lençóis, chão, paredes e até o teto tinham marcas da violência e do sangue de Cristiane. De acordo com os depoimentos, a vítima e o homem estavam juntos há um ano e trabalhavam juntos. Familiares da mulher contaram que ele era usuário de drogas e perdia o controle quando estava sob efeito de entorpecentes. Após as diligências, a 108ª DP pediu um mandado de prisão temporária que foi expedido pela Justiça.