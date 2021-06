Duas toneladas de maconha estavam dentro de compartimento frigorifico de caminhão Divulgação

Publicado 31/05/2021 20:05 | Atualizado 31/05/2021 21:51

Rio - Duas toneladas de maconha que tinham como destino a Cidade de Deus foram apreendidas por PMs da 32ª DP (Taquara) e agentes da operação Barreira Fiscal, nesta segunda-feira, em Itatiaia, na Região Serrana. A droga estava dentro de um caminhão frigorífico abordado pelos policiais na blitz. De acordo com a corporação, a droga poderia render cerca de R$ 5 milhões aos cofres do Comando Vermelho.

Droga apreendida por agentes da 32ª DP (Taquara) Polícia Militar / Divulgação

Segundo um vídeo registrado pelos agentes da operação, a droga estava empilhada no interior do caminhão que tinha como destino a comunidade da Zona Oeste do Rio. O material estava embalado em sacos plásticos, sem nenhuma camuflagem ou proteção.





