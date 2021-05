PM apreende mais de 300 pés de maconha cultivados em apartamentos na Tijuca Divulgação / Polícia Militar

Rio - A Polícia Militar apreendeu, na noite de sexta-feira (14), cerca de 342 pés de maconha que eram cultivados em dois apartamentos na Tijuca, na Zona Norte do Rio. A ação foi realizada na Rua França Júnior, na comunidade do Cruz, por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Borel.

Também foram apreendidas 23 lâmpadas, 24 reatores e 27 refletores. Segundo a PM, foi possível realizar a apreensão após um levantamento de dados feito pelo serviço de inteligência da unidade.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).