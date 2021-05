Apoiadores de Bolsonaro lotam duas faixas da Av. Emb. Abelardo Bueno, em frente ao Parque Olímpico Daniel Castelo Branco/ Agência O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 23/05/2021 10:20 | Atualizado 23/05/2021 13:25

Rio - O presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido) chegou por volta das 11h no Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, ponto final de "Motociata" que rodou por bairros das zonas Oeste e Sul da cidade, na manhã deste domingo. O ato começou por volta das 8h da manhã, com aglomeração de apoiadores que bloquearam duas pistas da Av. Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca. Milhares de apoiadores acompanharam de motocicleta o cortejo, que recebeu apoio, críticas e até um panelaço em alguns trechos percorridos

Em lives compartilhadas via Youtube por apoiadores, o presidente aparece sem máscara cumprimentando apoiadores e chegou até a posar com um grupo de motociclistas, todos sem a proteção, antes da saída do local.

A motociata começou por volta das 10h, em frente ao Parque Olímpico, com o presidente à frente do comboio. O grupo chegou a fazer duas paradas para fotos, uma próximo a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e outra em São Conrado. Por volta das 11h, o presidente já circulava pela orla da Zona Sul, em direção ao Aterro do Flamengo.

Apoiadores participam de 'Motociata' ao lado do presidente Bolsonaro pelas ruas das zonas Oeste e Sul da cidade. Evento começou por volta das 8h em frente ao Parque Olímpico e deve seguir até o Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo.#ODia



— Jornal O Dia (@jornalodia) May 23, 2021

Em boa parte do percurso, enquanto apoiadores aplaudiam e gritavam "mito", também eram ouvidos gritos de "Fora Bolsonaro". Alguns moradores de prédios em Ipanema, Copacabana, Botafogo e Flamengo ensaiaram um panelaço enquanto o presidente passava.

A chegada a Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, onde apoiadores aguardavam amontoados para cumprimentar o presidente, aconteceu por volta das 11h30. No local, Bolsonaro, ainda sem máscara, voltou posar para fotos e cumprimentar apoiadores. Em

De acordo com a PM, o evento conta com o efetivo de mais de 20 unidades da Polícia Militar, com cerca de 1.000 homens empregados. O RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidão) acompanhará a evolução da manifestação.



A CET-Rio também acompanha a realização da 'Motociata' com apoio de trânsito. Agentes da Guarda Municipal também estão deslocados para o local onde acontece a mobilização de apoiadores do presidente, no Parque Olímpico.

Até o momento, a Polícia Militar ainda não divulgou estimativa de público no evento. A expectativa dos organizadores era de contar com mais de 10 mil motociclistas na ação favorável ao presidente.

Momento



Essa não é a primeira vez que o presidente participa de eventos que resultam na aglomeração de pessoas. Nesta sexta-feira, Bolsonaro foi multado por não usar máscara e causar aglomeração em Açailândia, no Maranhão. O auto de infração foi feito pela Secretaria de Saúde do estado. A aglomeração provocada por Bolsonaro foi ainda mais criticada devido ao momento que o estado nordestino passa no combate a pandemia por covid-19. O estado acaba de identificar e confirmar a circulação de uma nova cepa indiana do vírus no estado.



Soma-se a isso o momento enfrentado pelo governo diante dos novos fatos revelados na CPI da Covid. A inércia em relação a aquisição de vacinas da Pfizer e demora na negociação da CoronaVac. Bem como o número de vítimas do vírus no país, que já se aproxima dos 450 mil óbitos e mais de 15 milhões de diagnósticos confirmados.